Спустя шесть лет тестирования Google добавил функцию отмены отправки письма

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Google добавил в настройки функцию отмены отправки письма, которую тестировали шесть лет, пишет The Next Web.

Кнопка "Разрешить отмену отправки" находилась в "Лаборатории" – экспериментальном разделе Gmail, где собраны еще не прошедшие тестирование функции.

Теперь разрешить "возврат" письма и установить интервал, в течение которого сообщение точно уйдет пользователю, можно в настойках ящика на вкладке "Общие".

В разделе "Лаборатория" также можно включить значок непрочитанных сообщений, который появляется сверху вкладки, подборку ссылок из писем, календарь Google и пользовательские настройки клавиш.