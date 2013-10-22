Google защитит правозащитные организации от кибератак

Фото: ИТАР-ТАСС

Корпорация Google анонсировала несколько сервисов, которые позволяют защитить сайты правозащитных организаций от хакерских атак. В частности, новые сервисы позволяют справиться с DDoS-атаками.

Сервис под названием Project Shield предназначен для защиты сайтов организаций от DDoS-атак. В настоящий момент он проходит стадию тестирования, в котором принимают участие структуры, ранее неоднократно подвергавшиеся хакерским атакам, сообщает пресс-служба Google.

Project Shield - не единственное нововведение, которое предлагает правозащитникам Google. Специалисты компании разработали интерактивную карту Digital Attack Map, которая позволяет следить в режиме реального времени за направлением кибер-атак в мире. Таким образом, органы безопасности смогут отслеживать источники кибератак и своевременно реагировать на хакерские угрозы.

Также Google создала uProxy - программное расширение, позволяющее читать заблокированные сайты. Оно находится в стадии тестирования.

Отметим, что презентация новых сервисов Google прошла в рамках конференции, на которой присутствовали хакеры, специалисты по сетевой безопасности и предприниматели.