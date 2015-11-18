Google запустила в России сервис по поиску авиабилетов

Фото: m24.ru/Лидия Ширнина

Компания Google запустила русскоязычную версию сервиса по поиску авиабилетов, сообщает "Интерфакс".

"Google Авиабилеты" позволит пользователям искать авиабилеты на сайтах авиакомпаний и онлайн трэвел-агентств, а также других поисковых систем.

На понравившийся рейс система предложит варианты бронирования и покупки. Кроме того, найденный рейс можно сохранить и вернуться к поиску.

Напомним, сервис "Google Авиабилеты" существует с 2011 года. Он создан на базе программного обеспечении компании ITA Software, специализирующейся на системах поиска и бронирования авиабилетов.

Система анализирует предложения всех перевозчиков на выбранном направлении и выдает результаты в зависимости от запроса: самая низкая цена, перелет без пересадок или авиакомпания с лучшим рейтингом. Тем, кому важна стоимость, система найдет более дешевые билеты с вылетами на день раньше или позже запрошенной даты.

Google также предложит пользователю варианты с вылетами из других аэропортов, если они окажутся удобнее или дешевле.