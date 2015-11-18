Форма поиска по сайту

18 ноября 2015, 10:16

Технологии

Google запустила в России сервис по поиску авиабилетов

Фото: m24.ru/Лидия Ширнина

Компания Google запустила русскоязычную версию сервиса по поиску авиабилетов, сообщает "Интерфакс".

"Google Авиабилеты" позволит пользователям искать авиабилеты на сайтах авиакомпаний и онлайн трэвел-агентств, а также других поисковых систем.

На понравившийся рейс система предложит варианты бронирования и покупки. Кроме того, найденный рейс можно сохранить и вернуться к поиску.

Напомним, сервис "Google Авиабилеты" существует с 2011 года. Он создан на базе программного обеспечении компании ITA Software, специализирующейся на системах поиска и бронирования авиабилетов.

Система анализирует предложения всех перевозчиков на выбранном направлении и выдает результаты в зависимости от запроса: самая низкая цена, перелет без пересадок или авиакомпания с лучшим рейтингом. Тем, кому важна стоимость, система найдет более дешевые билеты с вылетами на день раньше или позже запрошенной даты.

Google также предложит пользователю варианты с вылетами из других аэропортов, если они окажутся удобнее или дешевле.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА АВИАБИЛЕТАХ

  • приобретать билеты на внутренние рейсы следует за 7–8 недель до даты вылета, на международные с вылетом из России – в среднем за 5–6 недель;
  • покупка билета в день вылета – не самое лучшее решение для пассажиров, предпочитающих разумную экономию;
  • тарифы на ночные рейсы более привлекательны, чем на дневные;
  • максимальные цены на билеты как внутри страны, так и на международных направлениях действуют в субботу;
  • дешевле всего улететь за рубеж можно во вторник и воскресенье, в города России – только во вторник.
