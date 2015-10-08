Google приобрела состоящее из всех букв алфавита доменное имя

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Корпорация Google приобрела доменное имя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com для своей новой холдинговой компании Alphabet Inc., сообщает в четверг телеканал CNBC.

В августе интернет-гигант представил сайт abc.xyz. "Мы поняли, что пропустили несколько букв в abc.xyz, так что мы просто стали более тщательными", – завяил представитель компании.

Алфавитный домен создали в 1999 году. После приобретения в среду Google обновила его содержание. Согласно информации сервиса whois.com, который содержит данные о доменных именах, в распоряжении Google находятся около 18 тысяч доменов.

Ранее корпорация Google поясняла, что Alphabet создана для реорганизации своей управляющей структуры, разделения подразделения поиска, видеохостинга YouTube и других веб-компаний от своих научно-исследовательских и инвестиционных подразделений интернет-гиганта.

Напомним, в этом году компания Google была признана вторым самым дорогим брендом мира, проиграв только корпорации Apple. Стоимость интернет-гиганта по итогам 2015 года оценили в 120,31 миллиарда долларов.