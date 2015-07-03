Форма поиска по сайту

03 июля 2015, 19:48

Технологии

Google открыл код иллюзий

Фото: theguardian.com

Google, анонсировавший несколько недель назад создание нейро-алгоритма распознавания изображений, сделал его доступным, сообщает The Guardian.

Программа получила название Neural Network art. При помощи исходного кода, система пытается угадать, что изображено на картинке, сопоставив ее с огромным количеством образом, загруженных в него.

На данный момент программа лишь частично угадывает изображения и, дополняя их, генерирует сложные ландшафты и композиции и изменяет до неузнаваемости.

Фото: theguardian.com

Компания предложила пользователям позабавиться и опубликовать свои рисунки. "Будет интересно посмотреть, что люди смогут генерировать с помощью описанной методики", – написали программисты в комментарии к коду. А также пообещали изучать работу программы по изображениям, полученным со всего мира.

В будущем программа может стать прорывом в мультимедийных технологиях или сфере безопасности.

Фото: theguardian.com

