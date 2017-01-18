Джек Николсон закончил актерскую карьеру

Джек Николсон в фильме Мартина Скорсезе "Отступники". Фото: ТАСС/кинокомпания "Центрпартнершип"

Американский актер Джек Николсон закончил карьеру в кино, сообщает The Sun.

"Я думаю, он фактически ушел на пенсию", – приводит издание слова друга Джека Николсона, актера Питера Фонда. Причину такого решения Николсона Фонда назвать не смог.

Таким образом, последней лентой в фильмографии актера может стать комедия "Как знать..." режиссера Джеймса Брукса. Комедия, в которой партнерами Никлосона стали Риз Уизерспун, Пол Радд и Оуэн Уилсон, вышла на экраны в 2010 году.