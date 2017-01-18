Форма поиска по сайту

18 января 2017, 11:48

Шоу-бизнес

Джек Николсон закончил актерскую карьеру

Джек Николсон в фильме Мартина Скорсезе "Отступники". Фото: ТАСС/кинокомпания "Центрпартнершип"

Американский актер Джек Николсон закончил карьеру в кино, сообщает The Sun.

"Я думаю, он фактически ушел на пенсию", – приводит издание слова друга Джека Николсона, актера Питера Фонда. Причину такого решения Николсона Фонда назвать не смог.

Таким образом, последней лентой в фильмографии актера может стать комедия "Как знать..." режиссера Джеймса Брукса. Комедия, в которой партнерами Никлосона стали Риз Уизерспун, Пол Радд и Оуэн Уилсон, вышла на экраны в 2010 году.

Джек Николсон (1937) – американский актер и режиссер. За его плечами – 60 лет актерской карьеры. Он был номинирован на приемию "Оскар" 12 раз и получил эту награду трижды: за роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" (1979), "Язык нежности" (1984) и "Лучше не бывает" (1998). Также Николсон – обладатель трех премий BAFTA и семи премий "Золотой глобус". Одна из самых известных ролей Николсона – безумный писатель в филмье Стэнли Кубрика "Сияние" (1980).
