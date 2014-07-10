Аргентина одолела в серии пенальти голландцев и вышла в финал ЧМ-2014

В финал чемпионата мира по футболу вышли Германия и Аргентина

Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти победила команду Нидерландов и вышла в финал мундиаля.

Матч, который проходил на стадионе "Арена Сан-Паулу" в Бразилии, получился небогатым на зрелищный футбол и голевые моменты. За все 90 минут и дополнительные два тайма по 15 минут команды показали равный футбол с обилием борьбы и практически с равным количеством опасных моментов. Можно выделить острый эпизод в самой концовке основного времени, когда голландец Арьен Роббен вышел практически один на один с вратарем аргентинцев Ромеро, но его удар был заблокирован Хавьером Маскерано. Счет за 120 игровых минут так и не был открыт.

В серии пенальти голкипер сборной Аргентины Ромеро отразил сразу два удара с одиннадцатиметровой отметки от Влара и Снейдера. А сами аргентинцы промахов с точки не допустили. В итоге, победа со счетом 4:2 по пенальти осталась за латино-американской командой.

Таким образом, в решающем матче мирового первенства аргентинцы сразятся с Германией, которая вчера разгромила бразильцев. Финал состоится на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро 13 июля в 23:00 по московскому времени.