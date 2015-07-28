Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля 2015, 13:45

Культура

Анастасия Голуб ушла с поста директора "Гоголь-центра"

Фото: ТАСС/ Илья Красильников

Анастасия Голуб ушла с поста директора "Гоголь-центра", который заняла в марте этого года, сообщает агентство "Москва".

Голуб написала заявление об уходе по собственному желанию, и временно эту должность занимает художественный руководитель центра Кирилл Серебренников.

Буквально спустя месяц после назначения Голуб заявила, что задолженность театра по счетам составила более 80 миллионов рублей.

Ссылки по теме


При этом она отмечала, что "Гоголь-центр" нельзя назвать убыточным – невостребованными остается лишь 10 процентов билетов. Голуб также сказала, что причина сложившейся ситуации – в ошибках при планировании финансово-хозяйственной деятельности.

Тем не менее у директора были большие планы, касающиеся как репертуара, так и ценовой политики на билеты, стоимость которых она хотела увеличивать.

Также Анастасия намеревалась расширять деятельность театра, проводить в его помещения концерты, маркеты, а также создать собственную премию.

В театре комментировать отставку директора отказались.

Гоголь-центр Анастасия Голуб

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика