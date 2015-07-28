Фото: ТАСС/ Илья Красильников
Анастасия Голуб ушла с поста директора "Гоголь-центра", который заняла в марте этого года, сообщает агентство "Москва".
Голуб написала заявление об уходе по собственному желанию, и временно эту должность занимает художественный руководитель центра Кирилл Серебренников.
Буквально спустя месяц после назначения Голуб заявила, что задолженность театра по счетам составила более 80 миллионов рублей.
При этом она отмечала, что "Гоголь-центр" нельзя назвать убыточным – невостребованными остается лишь 10 процентов билетов. Голуб также сказала, что причина сложившейся ситуации – в ошибках при планировании финансово-хозяйственной деятельности.
Тем не менее у директора были большие планы, касающиеся как репертуара, так и ценовой политики на билеты, стоимость которых она хотела увеличивать.
Также Анастасия намеревалась расширять деятельность театра, проводить в его помещения концерты, маркеты, а также создать собственную премию.
В театре комментировать отставку директора отказались.