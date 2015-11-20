S7 открывает рейсы Москва – Берлин

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания S7 Airlines запускает рейсы Москва – Берлин и увеличивает частоту полетов в Дюссельдорф, сообщается на сайте перевозчика.

Прямые рейсы из Домодедова в столицу Германии будут выполняться пять раз в неделю с 27 марта 2016 года, а с 3 мая – ежедневно. При этом самолеты S7 единственные среди российских перевозчиков будут садиться в аэропорту Тегель, который находится ближе всего к центру Берлина.

Кроме того, с 27 марта увеличится частота полетов в Дюссельдорф до трех раз в неделю, с 27 апреля – до пяти раз, а с 9 июня будут выполняться ежедневно.

Авиабилеты на новые рейсы в Германию уже в продаже.

Помимо этого, в период новогодних праздников регулярные рейсы в Мюнхен буду выполняться четыре раза в день, вместо трех.

Напомним, с 18 января 2016 года немецкий авиаперевозчик Air Berlin полностью прекратит полеты в Россию. Речь идет о рейсах Москва – Берлин, Москва – Дюссельдорф, а также Берлин – Калининград.

Как сообщается на сайте перевозчика, спрос не соответствовал ожидаемому, поэтому было принято решение отменить рейсы.

Ранее немецкая авиакомпания закрыла направление Москва – Вена, в марте был отменен маршрут Санкт-Петербург – Берлин. Кроме того, в 2014 году перевозчик сократил количество рейсов в Россию, объяснив это изменением ситуации на рынке авиасообщения после конфликта в Украине.