03 июня 2017, 20:10

В мире

Рок-фестиваль в Германии возобновили после проверки данных о возможном теракте

Фото: Thomas Frey/ASSOCIATED PRESS

Рок-фестиваль Rock am Ring в немецком Нюрбурге продолжится во второй половине дня в субботу, 3 июня, сообщили организаторы мероприятия в социальной сети Facebook.

Ранее мероприятие прервали из-за сообщения о террористической угрозе. С территории были эвакуированы несколько десятков тысяч человек. Правоохранители задержали нескольких подозреваемых, затем всех их отпустили.

Организаторы мероприятия сообщили, что полицейские обыскали всю территорию фестиваля и не нашли признаков террористической угрозы.

Рок-фестиваль Rock am Ring проходит со 2 по 4 июня. Участниками мероприятия стали рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер.

Германия рок-фестивали террористические угрозы жизнь в мире

