Георгиевские ленточки раздают в Европе и США

Георгиевские ленточки будут раздавать 8 и 9 мая

В этом году Георгиевские ленточки раздаются нашим соотечественникам в Европе и США. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал один из организаторов акции, глава молодежного объединения "Студенческая Община" Михаил Арутюнов.

"Сейчас огромное количество молодых людей, отучившись там, возвращаются сюда. И для них это возможность вспомнить, потому что они там растут, на их литературе, и не вполне понимают, что такое ВОВ, кто и какое участие в ней принял", ‒ сказал Арутюнов.

Он отметил, что акция преследует две цели - поздравить ветеранов и напомнить всем молодым людям о событиях войны. В России мероприятие проводится с 2005 года. В этому году в Москве любой желающий может бесплатно получить символ памяти о Великой Отечественной войне в 17 пунктах раздачи.

"В городе работают 17 точек. Это крупнейшие транспортные пересечения на Садовом кольце. Плюс сегодня и завтра вы сможете получить ленточку в Парке Горького, на ВДНХ, в Сокольниках и, конечно же, на Поклонной горе", ‒ отметил Арутюнов.

Он напомнил, что георгиевские ленточки раздаются абсолютно бесплатно и не могут быть предметом политической или коммерческой деятельности.