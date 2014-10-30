Госдума пожалуется в Центробанк и Генпрокуратуру на неработающий европротокол

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру и Центробанк обращения с требованием проверить, почему у автомобилистов возникают сложности при оформлении европротокола в страховых компаниях. Об этом M24.ru сообщил руководитель межфракционной депутатской группы нижней палаты парламента по взаимодействию институтов гражданского общества с правоохранительными органами и спецслужбами Михаил Старшинов.

По словам Старшинова, в думу поступает огромное количество обращений от граждан по поводу того, что после повышения суммы выплаты по европротоколу до 400 тысяч рублей оформить ДТП в упрощенном режиме стало фактически невозможно. "Автомобилисты жалуются, что оформить Европротокол в страховых компаниях нереально", - отметил депутат.

Он пояснил, что разногласия между автомобилистами и страховщиками возникают из-за фото- и видеосъемки аварий. Дело в том, что, согласно поправкам в закон об ОСАГО, водители должны подтверждать ДТП для страховщиков данными системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Это навигационная система спутникового мониторинга транспорта, которая автоматически оповещает экстренные службы о ДТП, указывает место и время аварии. Однако требования к этой системе еще не разработаны, и правительство своим постановлением до 2016 года установило переходный период. Фактически это означает, что автомобилисты смогут снимать аварии на любой гаджет, который фиксирует координаты, дату и время съемки. Это может быть и видеокамера, и планшет, и смартфон.

По словам Старшинова, страховщики пользуются неоднозначностью ситуации. В итоге, с подачи страховых компаний, которые начинают трактовать нормы закона в свою пользу, автомобилисты боятся оформлять европротокол, так как у них нет данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" . "Мы хотим обратиться в Центральный банк как в надзорный орган. Пусть он даст комментарий, почему система не работает, - пояснил Старшинов. – Также направим обращение в Генпрокуратуру, чтобы понять, не ущемляются ли здесь права и интересы граждан, которые имеют право получить услугу, но по факту не получают". Если выяснится, что дело в неясных формулировках закона об ОСАГО, то депутатам будет предложено внести поправки в документ, заключил парламентарий.

Новые правила европротокола Оформить по европротоколу, то есть без гаишников, можно аварии, в которых участвовало не более двух машин, водители и пассажиры живы и здоровы, а у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП. Оформить по европротоколу, то есть без гаишников, можно аварии, в которых участвовало не более двух машин, водители и пассажиры живы и здоровы, а у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП. С 1 октября 2014 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, увеличивающие до 400 тысяч рублей лимит выплат при оформлении мелких ДТП в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но для того, чтобы получить право на повышенную выплату, водитель должен предоставить страховщикам в течение пяти дней после аварии данные фото- и видеосъемки машины и повреждений, а также данные спутниковой навигации. Закон об ОСАГО предполагал, что требования к техническим средствам контроля должны быть утверждены постановлением правительства РФ. Согласно этому документу, в течение 60 минут после ДТП водители должны сфотографировать или снять на видео госномера и VIN-номера обеих машин, их расположение относительно друг друга, а также повреждения. Можно также указать номера машины свидетелей, если они были. Также необходимо заполнить извещение о ДТП и написать заявление о прямом возмещении убытков. К этим бумагам нужно приложить "электронный носитель с информацией, содержащей фото- или видеосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, дату и время фото- или видеосъемки, а также координаты местоположения технического средства контроля". Как ранее сообщали в Минтрансе, снимать можно на любой смартфон, или планшет, или камеру. Главное, чтобы четко была видна дата и координаты съемки. Что касается "ЭРА-ГЛОНАСС", то данные с этого устройства будут обязательными только с 1 января 2016 года.

В пресс-службе Центробанка M24.ru сообщили, что готовы рассмотреть обращение Госдумы. "Мы надзираем за исполнением законов страховыми компаниями. Если к нам поступит обращение с информацией о конкретных жалобах на конкретные компании, мы в рамках надзорной деятельности будем его проверять", - сообщили в пресс-службе.

Страховщики боятся мошенников

Директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев сказал, что в постановлении правительства РФ есть аспекты, которые потенциально создают сложности для применения упрощенной процедуры оформления документов о ДТП. По его словам, предполагалось, что эксперимент в четырех регионах должен был проходить при условии объективности и "некорректируемости" данных о ДТП. То есть чтобы они автоматически фиксировались мониторинговыми системами. "В законе об ОСАГО это прямо предусмотрено", - подчеркнул Васильев. Однако отсрочка до 2016 года в постановлении правительства "делает фактически невозможным исполнение требований законодательства".

Васильев признал, что на сегодняшний день можно использовать простые технические средства для фиксации аварии, – в том числе, например, данные со смартфона. Однако их легко фальсифицировать. "При этом гарантией того, что данные не редактировались, служит только заявление пострадавшего, - пояснил Васильев. - Понятно, что честные страхователи и без заявления представят настоящие данные, а от мошенников такая примитивная мера как заявление не защитит". На сегодняшний день РСА формирует правовую позицию по этому вопросу и рассматривает варианты решения сложившейся ситуации, добавил Евгений Васильев

При этом он отметил, что пока РСА не получал информации о спорных случаях между автовладельцами и страховыми компаниями. "На сегодняшний день РСА собирает статистику, анализирует складывающуюся практику", - пояснил Васильев и добавил, что и страховым компаниям, и водителям будет гораздо проще, если некоторые пункты постановления будут дополнительно разъяснены и конкретизированы чиновниками.

Разработчики постановления в Минтрансе РФ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Фотографий с айфона достаточно

Адвокат московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Антон Лелявский отметил, что разница в текстах федерального документа и постановления правительства РФ с юридической точки зрения не может стать причиной отказа в выплате по европротоколу или в отказе в его оформлении. "Если в федеральном законе указано, что правительство разрабатывает правила, то здесь нет противоречий. Так что спорный момент с доказательной базой, скорее всего, используется страховыми компаниями в своих интересах", - сказал Лелявский. Он пояснил, что, как показывает судебная практика, страховые компании в большинстве случаев просто не заинтересованы в выплате больших сумм. Причем это происходит не только и по европротоколу и ОСАГО, но и по КАСКО.



"Вариант с фальсификацией может иметь место, но это редкость, к тому же у любой страховой компании есть специалисты, которые могут отличить поддельную запись от настоящей", - сказал Лелявский.

Напомним, что для борьбы с фальсификациями при подаче заявок на увеличенные выплаты европротоколу, предлагалось к 2015 году запустить мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформить онлайн европротокол при мелких ДТП.

Светлана Кондратьева, Марина Курганская