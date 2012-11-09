Дольщики Mirax Group просят Генпрокуратуру найти и наказать Полонского

Сергей Полонский. Фото: ИТАР-ТАСС

Обманутые соинвесторы "Potok 8"(ранее Mirax Group) направили в Генпрокуратуру РФ коллективное письмо с просьбой объявить в международный розыск главу компании Сергея Полонского. Дольщики ЖК "Кутузовская миля", которые потеряли в общей сложности 3 млрд рублей, просят ведомство взять под свой контроль расследование данного дела, задержать Полонского и этапировать его к следователям.

"В связи с сообщениями СМИ о том, что в последние несколько месяцев С.Полонский находится в Камбодже или Великобритании, просим уведомить об этом местные власти этих стран и при необходимости потребовать его экстрадиции", - отмечается в письме, которое соинвесторы отправили на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Кроме того, авторы послания заявляют о необходимости привлечь к ответственности гендиректоров компаний Полонского, от имени которых заключали предварительные договоры, подчеркивая, что именно на их банковские счета поступили деньги обманутых дольщиков, сообщает "Интерфакс".

Соинвесторы компании просят Генпрокуратуру возбудить от их имени коллективный иск и возместить причиненный ущерб.

Ранее обманутые дольщики провели акцию протеста у здания ГУ МВД по Москве.

"Основным фигурантом дела должен быть именно Сергей Полонский, а не так называемые "неустановленные лица в компаниях "Миракс Групп" и "Аванта", в отношении которых сейчас возбуждено уголовное дело. Мы уверены, что наши деньги разворовывались именно по его инициативе и под его руководством", - подчеркнул один участник акции протеста дольщик 18-го корпуса ЖК "Кутузовская миля" Олег Солдатов.

Напомним, что в отношении неустановленных лиц Mirax Group расследуется уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

С 2007 по 2008 годы в компании инициировали заключение предварительных договоров купли-продажи квартир "Кутузовской мили" – строящегося жилого комплекса. При этом жилплощадь не соответствовала утвержденной проектной документации.

Дольщики обоснованно выражали беспокойство по поводу долгостроя "Кутузовская миля", так как строительство жилого комплекса впоследствии было заморожено из-за банкротства компании "Аванта", которая собирала деньги с будущих жильцов.