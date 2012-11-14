Форма поиска по сайту

14 ноября 2012, 16:57

Онищенко предложил запретить энергетические напитки

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил окончательно запретить в России оборот любых энергетических напитков. По его мнению, употребление "энергетиков" способствует росту алкоголизма среди молодежи.

"Я без лишней скромности могу причислить себя к инициаторам идеи о немедленном и полном запрете этого нового явления в молодежной субкультуре", - заявил Онищенко "Интерфаксу" в среду.

По словам главного санитарного врача России, энергетические напитки чрезвычайно вредны. Онищенко отметил, что при подготовке к экзаменам или на дискотеках молодежь массово употребляет "энергетики" и "рекрутируется в алкоголики или наркоманы".

"Сумма вредности в напитке, усиленная газировкой, резко сокращает путь к этим трагическим явлениям в жизни молодого поколения", - считает Онищенко.

Глава Роспотребнадзора заявил, что в некоторых "энергетиках" содержатся такие вещества, как морфин, при употреблении которых может возникать ярко выраженный наркотический эффект. Кроме того, Онищенко предостерег от употребления энергетических напитков вместе с алкоголем. "Газировка усиливает всасываемость алкоголя", - добавил главный санитарный врач РФ.

По мнению Онищенко, ограничения на продажу "энергетиков" не способны решить проблемы алкоголизации молодежи. Глава Роспотребнадзора выступил за полный запрет энергетических напитков на территории России.

Геннадий Онищенко энергетические напитки

