Онищенко предложил запретить энергетические напитки

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил окончательно запретить в России оборот любых энергетических напитков. По его мнению, употребление "энергетиков" способствует росту алкоголизма среди молодежи.

"Я без лишней скромности могу причислить себя к инициаторам идеи о немедленном и полном запрете этого нового явления в молодежной субкультуре", - заявил Онищенко "Интерфаксу" в среду.

По словам главного санитарного врача России, энергетические напитки чрезвычайно вредны. Онищенко отметил, что при подготовке к экзаменам или на дискотеках молодежь массово употребляет "энергетики" и "рекрутируется в алкоголики или наркоманы".

"Сумма вредности в напитке, усиленная газировкой, резко сокращает путь к этим трагическим явлениям в жизни молодого поколения", - считает Онищенко.

Глава Роспотребнадзора заявил, что в некоторых "энергетиках" содержатся такие вещества, как морфин, при употреблении которых может возникать ярко выраженный наркотический эффект. Кроме того, Онищенко предостерег от употребления энергетических напитков вместе с алкоголем. "Газировка усиливает всасываемость алкоголя", - добавил главный санитарный врач РФ.

По мнению Онищенко, ограничения на продажу "энергетиков" не способны решить проблемы алкоголизации молодежи. Глава Роспотребнадзора выступил за полный запрет энергетических напитков на территории России.