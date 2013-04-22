"Ъ-Власть": "Газпром" могут разделить на две компании

Фото: ИТАР-ТАСС

Поживем — поделим

Россия начала готовить ответ на "сланцевую революцию". Как выяснила "Власть", таким ответом может стать раздел "Газпрома" на две компании: транспортную и добывающую. Дискуссия об этом уже началась в Кремле под руководством Владимира Путина, в ней активно участвуют и новые игроки российского газового рынка — НОВАТЭК и "Роснефть".

Александр Габуев, Кирилл Мельников, Ъ-Власть

Центр управления демократией

"Власть" продолжает изучать администрацию президента. В этот раз речь пойдет о том, кто и как управляет внутренней политикой, каких перемен можно ожидать от Кремля, а каких — нет.

Елизавета Сурначева, Ъ-Власть

"Деньги быстро кончаются, а ребенок остается"

Главный врач Дома ребенка №13 Санкт-Петербурга Наталья Никифорова объяснила специальному корреспонденту ИД "Коммерсантъ" Ольге Алленовой, почему экономические меры по стимулированию усыновления, принимаемые российскими властями, не решат проблемы сирот.

Ольга Алленова, Ъ-Власть

Бур и лед

Государства и энергетические компании вступили в борьбу за Арктику. Однако форсировать добычу углеводородов в этом регионе в обозримом будущем не позволяют нехватка инфраструктуры и технологий, давление природоохранных организаций и растущие требования к экологической безопасности.

Алексей Шаповалов, Ъ-Власть

Солдаты раздачи

После истории с кипрским кризисом у МВФ в мире появилась новая роль. Раньше он был американским орудием в борьбе с коммунизмом и инструментом преодоления его последствий, а теперь считает себя самостоятельным спасителем Европы.

Сергей Минаев, Ъ-Власть