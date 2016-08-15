Фотографии трех "Фантастических тварей" появились в интернете

Премьера фильма в столичных кинотеатрах пройдет 15 ноября 2016 года

Comicbook.com

Первые кадры из фильма "Фантастические звери и места их обитания" опубликованы в журнале Entertainment Weekly.

Entertainment Weekly

Все происходящее в этой Вселенной, где обитают магические животные, снял режиссер Дэвид Йэтс – автор четырех фильмов о Гарри Поттере. Его новая картина считается спин-оффом (англ. spin-off (раскручивание) истории "поттерианы", в одной из частей которой появлялась одноименная волшебная книга.



Главным героем картины станет маг-зоолог Ньют Саламандер, приехавший в 1926 году в Нью-Йорк, чтобы найти там сказочных животных, разобраться в их особенностях и систематизировать в книге-каталоге.

Именно эта книга станет через 70 лет учебником для студентов Хогвартса.

Посмотреть все фотографии можно здесь.

Если подробно рассмотреть металлические буквы в логотипе названия картины, можно заметить, что литера S напоминает дракона.

Премьера фильма в столичных кинотеатрах пройдет 15 ноября 2016 года.