Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля 2016, 15:01

Город

На Калужском шоссе ликвидируют незаконную точку со стройматериалами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На Калужском шоссе ликвидируют незаконную точку продажи стройматериалов, соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия.

Земельный участок площадью 430 квадратных метров расположен в поселке Краснопахорское, деревня Красная Пахра.

По договору аренды с одной из строительных компаний на этом участке должны были построить подъездную дорогу к Калужскому шоссе, разворотную площадку и объекты благоустройства.

По факту в настоящее время на участке ведется незаконная продажа строительных и отделочных материалов в бытовке площадью порядка 15 квадратных метров. В связи с этим, договор аренды с компанией расторгнут, а незаконную точку ликвидируют.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
ГЗК незаконные постройки ликвидация строительство и реконструкция строительство и снос городское управление тинао

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика