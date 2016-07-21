На Калужском шоссе ликвидируют незаконную точку со стройматериалами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На Калужском шоссе ликвидируют незаконную точку продажи стройматериалов, соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия.

Земельный участок площадью 430 квадратных метров расположен в поселке Краснопахорское, деревня Красная Пахра.

По договору аренды с одной из строительных компаний на этом участке должны были построить подъездную дорогу к Калужскому шоссе, разворотную площадку и объекты благоустройства.

По факту в настоящее время на участке ведется незаконная продажа строительных и отделочных материалов в бытовке площадью порядка 15 квадратных метров. В связи с этим, договор аренды с компанией расторгнут, а незаконную точку ликвидируют.