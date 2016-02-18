Девять магазинов "Ашан" и ГУМ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Из торгового центра ГУМ в центре Москвы эвакуируют посетителей и обслуживающий персонал, информирует "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причиной эвакуации стал телефонный звонок, в котором сообщалось об угрозе взрыва.

Однако, как сообщает Агентство "Москва", эвакуации торгового дома ГУМ из-за угрозы взрыва не производится. "У нас все спокойно. Эвакуации нет", – заявили в единой справочной магазина.

Кроме того, в настоящий момент здание, расположенное по адресу: Красная площадь, дом 3, проверяют кинологи. Информации со стороны официальных представителей правоохранительных органов пока нет.

Также после сообщения об угрозе взрыва проверяется здание администрации президента РФ на Старой площади, дом 4.

Сегодня же на телефон 02 поступил анонимный звонок от гражданина, который сообщил о возможном наличии взрывных устройств на территории супермаркетов "Ашан". Девять магазинов сети проверяются на наличие взрывных устройств.