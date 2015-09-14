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14 сентября 2015, 18:26

Культура

В кинозале ГУМа покажут новый фильм о Мандельштаме

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

12 октября в кинозале ГУМа в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" покажут новый фильм о поэте Осипе Мандельштаме "Сохрани мою речь навсегда". Об этом сообщают организаторы.

Режиссером картины стал Рома Либеров, а главные роли исполнили Виктор Сухоруков (Осип Мандельштам), Мириам Сехон и Инна Чурикова (Надежда Мандельштам), Чулпан Хаматова (Марина Цветаева), Евгений Стеблов (Борис Пастернак) и многие другие.

Авторами музыки к фильму стали Noize MC и Кирилл Пирогов из Мастерской Петра Фоменко.

Дата: 12 октября

Место: Кинозал ГУМа

ГУМ Чулпан Хаматова Виктор Сухоруков фильм кино

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