В кинозале ГУМа покажут новый фильм о Мандельштаме

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев
12 октября в кинозале ГУМа в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" покажут новый фильм о поэте Осипе Мандельштаме "Сохрани мою речь навсегда". Об этом сообщают организаторы.
Режиссером картины стал Рома Либеров, а главные роли исполнили Виктор Сухоруков (Осип Мандельштам), Мириам Сехон и Инна Чурикова (Надежда Мандельштам), Чулпан Хаматова (Марина Цветаева), Евгений Стеблов (Борис Пастернак) и многие другие.
Авторами музыки к фильму стали Noize MC и Кирилл Пирогов из Мастерской Петра Фоменко.
Место: Кинозал ГУМа