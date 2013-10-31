Утвержден состав Общественного совета при ГУ МВД по Москве

Фото: M24.ru

Утвержден состав Общественного совета при ГУ МВД России по Москве. В него вошли ветераны системы органов внутренних дел, члены правозащитных организаций, руководители СМИ, актеры.

Общественный совет является совещательным органом и создан для согласования действий ведомства с интересами граждан. Совет участвует в разработке программ и инициатив ГУ МВД России по Москве, помогает информировать москвичей о деятельности органов внутренних дел, а также осуществляет общественный контроль за работой подразделений ГУ МВД.

Новый совет под председательством правозащитницы и члена Общественной палаты РФ Ольги Костиной состоит из 35 человек. В частности, в него вошли руководитель объединенных редакций "Москва Медиа" Игорь Шестаков, председатель Всероссийской аттестационной комиссии Минобрнауки России, ректор РУДН Владимир Филиппов, координатор "Общества Синих Ведерок" Петр Шкуматов и народный артист России Всеволод Шиловский.

До 2011 года при ГУ МВД по Москве существовало два Общественных совета, которые впоследствии были распущены. Полномочия последнего совета, избранного в 2011 году закончились 29 сентября 2013 года. Многие участники предыдущих составов перешли в новый.