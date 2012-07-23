В ДТП с машиной ДПС пострадали три женщины

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На севере Москвы произошла авария с участием служебной машины ОМВД по району Войковский.

ДТП произошло в понедельник около 10.00 на улице Нарвской. Полицейский автомобиль столкнулся с впереди идущей в попутном направлении автомашиной BMW, а та в свою очередь ударилась в следующую перед ней машину Mazda.

«Медицинская помощь потребовалась девушке-водителю BMW, находящейся на шестом беременности, и ее пассажирке, которая ударилась головой о лобовое стекло», – сообщает пресс-служба столичной полиции. Также травмы головы женщина, находившаяся за рулем третьей машины.

Все пострадавшие были осмотрены прибывшей бригадой скорой помощи, после чего их доставили в больницы для профилактического осмотра.

Как отмечается в сообщении, по факту ДТП проводится служебная проверка, по результатам которой виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности.