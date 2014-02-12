Форма поиска по сайту

12 февраля 2014, 17:40

На Красный нос и кафтан Деда Мороза предлагают ввести ГОСТ

В России предлагают ввести ГОСТ на изображение Деда Мороза

Российских Дедов Морозов могут привести к единому стандарту, передает телеканал "Москва 24".

В Минпромторг поступило предложение ввести ГОСТ на изображение доброго новогоднего волшебника, потому что депутатов озаботил символ Нового года, установленный в Госдуме - вместо привычного дедушки парламентариев встречал Санта-Клаус. По мнению авторов инициативы, подобные недоразумения "подрывают культурный суверенитет и суверенитет духа".

Предполагается, что за Дедом Морозом закрепят его традиционные черты - красный нос, длинный кафтан, а также бессменную спутницу Снегурочку.

ГОСТ Дед Мороз предложение

