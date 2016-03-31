Форма поиска по сайту

31 марта 2016, 13:20

Безопасность

ГИБДД будет следить за чистотой автомобилей в городе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В городе стартует акция "Чистый автомобиль", во время которой инспекторы ГИБДД будут проверять состояние машин на дорогах. Пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", какие требования должны соблюдать водители.

"Речь идет о тех автомобилях, у которых не читается номерной знак. Именно поэтому ГИБДД проводит это мероприятие. Согласно КоАП, нечитаемые знаки влекут наложение штрафа в размере 500 рублей. Именно ГИБДД будет следить за чистотой автомобиля. А мы будем следить за светофорами и дорожными знаками", – рассказала представитель центра.

В городе началась акция "Чистый автомобиль"

Ранее m24.ru сообщало, что особое внимание планируется уделять грузовикам, которые выезжают со строек. По правилам, прежде чем выехать за пределы площадки, водители должны вымыть колеса и корпус, а при перевозке сыпучих грузов укрыть кузов тентом. Однако эти предписания выполняют далеко не все.

На период проведения месячника ЦОДД даст объявления на рекламных щитах.

"Простые решения": Как помыть машину в столице

Главное

