Экспресс-тест на алкоголь будет эффективен во время массовых проверок

ГИБДД вводит новый тест на алкоголь

ГИБДД вводит новый тест на алкоголь без участия понятых и составления протокола. Экспресс-тест не сможет определять количество алкоголя в крови, но зато укажет на его наличие.

"В условиях массовых проверок, предварительный экспресс-тест будет очень эффективным средством. Помимо этого, он позволит сэкономить массу времени для водителей", — рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" первый зампред думского комитета по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков.

Он уточнил, что данный метод не должен использоваться в ежедневной работе сотрудников ДПС, его стоит применять только для массовых проверок.

По словам Лысакова, эти проверки могут оказаться сдерживающим фактором для некоторых водителей, так как вероятность попасться для нетрезвого водителя составит уже 80-90 процентов.

Сейчас для того, чтобы провести анализ на алкотестере, необходимо заполнить шесть документов, пригласить понятых или снять процесс на видео. Кроме того, водитель имеет право отказаться "дуть в трубочку" или не согласиться с результатами и поехать к врачу.

Напомним, в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил ужесточить ответственность за нетрезвую езду вплоть до изъятия автомобиля. Помимо этого, в Минюсте разработали законопроект, в котором предлагается помещать автомобили нетрезвых водителей на спецстоянку до уплаты штрафа.

Сейчас штрафы за употребление спиртного за рулем доходят до 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования ) наказание становится уголовным. В этом случае водителю будет грозить лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.