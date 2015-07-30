ГИБДД не будет требовать медсправку при замене прав из-за потери

Фото: m24.ru

Госавтоинспекция не будет требовать медсправки при замене водительских прав из-за их утери или изменении данных (например, фамилии), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По результатам проверки, проведенной надзорным ведомством, выяснилось, что в ГИБДД необоснованно требовали справки с водителей, в то время как документ из медучреждения нужен только для

тех, кто сдает на права;

тех, кто меняет права из-за истечения срока действия;

тех, кто был лишен водительских прав.

В этой связи Генпрокуратура направила в адрес МВД предложение обеспечить соблюдение закона при замене удостоверений.

ГИБДД России, в свою очередь, направило в территориальные подразделения разъяснения о том. что требовать справку можно не во всех случаях замены прав.

какие документы нужны для замены прав Водительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда Генпрокуратура встает на защиту прав автомобилистов: в мае этого года ведомство попросило полицию не проверять знание ПДД у водителей, лишенных прав до 2013 года.

Тест на знание правил дорожного движения при возврате прав ввели 1 сентября 2013 года, причем закон обратной силы не имеет – проверять знания у лишенных до этой даты нельзя.

Но по мнению ГИБДД, для проверки имеет значение дата вступления в силу постановления по делу, причем это могло быть и после принятия поправок в КоАП.

На основании этого в дорожной полиции "стали предъявлять к нарушителям необоснованные требования о проверке знаний ПДД".