ГИБДД не будет требовать медсправку при замене прав из-за потери

Госавтоинспекция не будет требовать медсправки при замене водительских прав из-за их утери или изменении данных (например, фамилии), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По результатам проверки, проведенной надзорным ведомством, выяснилось, что в ГИБДД необоснованно требовали справки с водителей, в то время как документ из медучреждения нужен только для
- тех, кто сдает на права;
- тех, кто меняет права из-за истечения срока действия;
- тех, кто был лишен водительских прав.
В этой связи Генпрокуратура направила в адрес МВД предложение обеспечить соблюдение закона при замене удостоверений.
ГИБДД России, в свою очередь, направило в территориальные подразделения разъяснения о том. что требовать справку можно не во всех случаях замены прав.
какие документы нужны для замены правВодительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.
Это не первый случай, когда Генпрокуратура встает на защиту прав автомобилистов: в мае этого года ведомство попросило полицию не проверять знание ПДД у водителей, лишенных прав до 2013 года.
Тест на знание правил дорожного движения при возврате прав ввели 1 сентября 2013 года, причем закон обратной силы не имеет – проверять знания у лишенных до этой даты нельзя.
Но по мнению ГИБДД, для проверки имеет значение дата вступления в силу постановления по делу, причем это могло быть и после принятия поправок в КоАП.
На основании этого в дорожной полиции "стали предъявлять к нарушителям необоснованные требования о проверке знаний ПДД".
