Новый экзамен на права повысит качество подготовки водителей – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

ГИБДД ужесточит экзамен на права. Для будущих водителей введут дополнительные упражнения на площадке и новую бальную систему.

Президент ассоциации автошкол Татьяна Шуталева уверена, что это повысит качество подготовки и снизит аварийность среди неопытных автолюбителей.

"Мы ждем этот документ, ведь в нем определена вся методика сдачи вождения на все новые категории и подкатегории. До этого программы были новые, а методика приема экзаменов им не соответствовала.

Сейчас экзамены выглядят серьезным барьером для того, чтобы случайные люди не могли получить удостоверение. Если три раза подряд идет несдача, то не ранее чем через три месяца можно вернуться и сделать следующую попытку", – сказала она в эфире "Москвы FM".

Эксперты – о новых правилах получения прав

Автоэксперт Игорь Маржаретто отметил, что со временем некоторые спорные моменты будут уточнять и совершенствовать. "Появятся хоть какие-то правила. Сейчас их нет, хотя новые программы действуют с августа прошлого года. По ходу действия будем их совершенствовать", – сказал он.

По мнению эксперта, экзаменаторов в ГИБДД нужно готовить по специальным программам, это должно стать отдельной профессией. "Как учить кандидатов в водители – понятно, но как учить экзаменаторов и преподавателей? Пока этот вопрос выпал. Сейчас экзаменаторы – это не педагоги", – добавил Маржаретто.

Изменится перечень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения;

Можно будет сдавать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач;

Экзамен планируют проводить по первоначальным навыкам управления на автоматизированном автодроме. При этом изменятся существующие и добавятся новые испытательные упражнения. Изменится и оценка результатов;

При сдаче теоретического экзамена кандидатам в водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две ошибки в разных тематических блоках экзаменационных задач, можно будет ответить на дополнительные вопросы;

Изменятся сроки и последовательность выполнения административных процедур, связанных с проведением экзаменов на права, выдачи российских национальных и международных водительских удостоверений и обмена иностранных национальных и международных водительских удостоверений на российские.



По новым правилам проведения экзамена в ГИБДД принцип назначения штрафных баллов останется прежним, однако оценка навыков станет строже. К примеру, если при начале движения автомобиль заглохнет, то инспектор добавит штрафной балл в протокол.

Кроме того, изменится и внешний вид выдаваемых прав. Если у водителя имеются какие-то ограничения к управлению машиной, например, инвалидность, проблемы со зрением или слухом, то в его правах проставят специальные отметки.