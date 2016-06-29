У 100 московских водителей из нелицензированной автошколы отнимут права

Фото: ТАСС/Александр Кондратюк

В Москве от некоторых водителей потребовали сдать водительское удостоверение из-за того, что они учились в нелицензированной автошколе. Автомобилисты уже получили письма от ГИБДД.

Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что в каких случаях полученные права могут аннулировать.

"Сейчас вся нормативная база говорит о том, что если основания для выдачи водительского удостоверения были липовые (медсправка, паспорт или свидетельство об окончании автошколы), то права на этом основании могут быть аннулированы. Это не первый случай", – пояснила она.

По словам эксперта, ГИБДД должна проверить лицензию автошколы перед приемом экзамена. Все лицензированные автошколы есть в открытой базе Рособлнадзора.

В каких случаях могут аннулировать водительское удостоверение

Все автомобилисты ранее обучались в АНО "Центр профессионального транспортного образования", сообщает телеканал "Москва 24". Эта автошкола не имела права готовить водителей и проводить курсы. Согласно сайту компании, лицензия у них есть, но нет программы обучения, что стало причиной возможной аннуляции удостоверений учеников организации. Теперь свидетельства о получении гражданами профессии водителя недействительны, и автоинспекция требует сдать права до 30 июня.