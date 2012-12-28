Иномарка, уходя от погони ГИБДД, протаранила 3 авто в Солнцево

Иномарка, скрываясь от сотрудников ГИБДД, столкнулась с тремя автомобилями. Инцидент произошел в пятницу, 28 декабря, около 22 часов.
На Солнцевском проспекте в районе дома N 4 патрульный экипаж ГИБДД предпринял попытку остановить автомобиль BMW, водитель которого проигнорировал требование стражей порядка и попытался скрыться на своей машине, передает "Интерфакс".
Сотрудники ДПС начали преследовать иномарку, но вскоре водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями.
В результате ДТП пострадали три человека. Ведется расследование.