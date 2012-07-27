"Коммерсантъ": пятница, 27 июля 2012 года

Протест против результатов протеста

Защищать фигурантов «болотного дела» вышли на Пушкинскую

Вчера в центре Москвы прошел митинг в защиту фигурантов дела о массовых

беспорядках, которыми 6 мая закончился «Марш миллионов» на Болотной площади.

В Новопушкинском сквере собралось около 2,5 тыс. человек, которые потребовали

от властей амнистировать арестованных и прекратить уголовные дела. Вчера же

следственные органы задержали и направили в изолятор новых фигурантов дела, число

которых достигло 15 человек. Кроме того, Басманный суд отказался вернуть деньги,

ранее изъятые во время обыска у телеведущей Ксении Собчак: по мнению следственного

комитета (СК), они могли быть использованы для финансирования беспорядков 6 мая.

Григорий Туманов, "Ъ"

К владельцам мопедов примут аварийные меры

ГИБДД хочет ввести для них экзамен, чтобы снизить число ДТП

ГИБДД опубликовала статистику аварийности с участием мопедов и скутеров.

За последние восемь лет число ДТП с их участием выросло почти в девять раз,

достигнув 7,8 тыс. в год. Госавтоинспекция предлагает обязать владельцев скутеров

сдавать теоретический экзамен на знание ПДД, а Госдума готовит соответствующий

законопроект. Автошколы призывают обязать будущих водителей сдавать и практический

экзамен на вождение.

Иван Буранов, "Ъ"

Обвинение без оправдания

Дело о теракте в Домодедово рассмотрит Мособлсуд

Генпрокуратура вчера утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному

делу о теракте в московском аэропорту Домодедово 24 января прошлого года. Тогда в

результате атаки террориста-смертника погибли 37 и были ранены 172 человека. Перед

Мособлсудом предстанут четверо пособников исполнителя — организовавший теракт

лидер северокавказских боевиков Доку Умаров для следствия по-прежнему недоступен.

Сергей Машкин, Муса Мурадов, "Ъ"

80 томов мошенничества и растраты

Уголовное дело о махинациях в универмаге «Москва» дошло до суда через четыре года

после возбуждения

Гагаринский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело в отношении

экс-гендиректора столичного универмага «Москва» Дмитрия Ульяницкого. Он обвиняется

в мошенничестве с акциями некогда одной из самых крупных торговых точек столицы.

Господин Ульяницкий, находящийся под домашним арестом, своей вины не признает.

Олег Рубникович, Николай Сергеев, "Ъ"

Фабио Капелло показал знание русского

Новый тренер сборной России рассказал о своих планах

Вчера состоялась первая официальная пресс-конференция нового главного тренера

сборной России Фабио Капелло. На ней было объявлено, что известный итальянский

тренер подписал с Российским футбольным союзом двухлетний контракт. Главной

задачей Капелло станет попадание на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Ради

достижения этой цели итальянец готов постоянно жить в Москве и изменить подготовку

сборной России.

Петр Кузнецов, "Ъ"