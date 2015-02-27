Фото: ТАСС

В ночь на 27 февраля в результате ДТП на юге столицы пострадал человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Автомобиль "ВАЗ" двигался по Новоцарицынскому шоссе в сторону улицы Тюрина. В какой то момент водитель не справился с управлением на обледенелой дороге, автомобиль вылетел на полосу встречного движения и врезался в столб. От удара машину развернуло и опрокинуло на бок.

Пассажирка оказалась зажата в салоне автомобиля, в течение нескольких минут сотруднику ГИБДД удалось вызволить пострадавшую. После осмотра, женщину пассажирку госпитализировали с переломом ног, черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Водитель от госпитализации отказался.

Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия и несоблюдение скоростного режима, в ночь пошёл небольшой дождь, дороги местами покрылись коркой льда.

Обстоятельства аварии выясняются, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД и врачи.

Движение в районе аварии не затруднено.