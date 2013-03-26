ГАИ предлагает писать на видео все переговоры инспекторов с водителями

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники ГИБДД предлагают записывать на видео все переговоры инспекторов с автомобилистами-нарушителями, чтобы исключить факты давления на полицейских со стороны так называемых "неприкасаемых" водителей, сообщается в докладе, подготовленном под эгидой открытого правительства.

Опрошенные сотрудники ГИБДД указывают, что наличие у машины серийного номера, указывающего на ведомственную принадлежность, свидетельствует о бессмысленности попыток привлечь водителя к ответственности за нарушение правил.

Речь идет, прежде всего, о таких структурах как Администрация президента, ФСО, ФСБ, и т. п., уточняется в докладе.

Более того, остановка автомобиля с такими номерами сопряжена для инспектора с серьезными проблемами вплоть до увольнения. Даже в ситуациях, когда в машине отсутствует чиновник, полицейский не может применить к водителю санкции за нарушение, так как оно всегда аргументируется наличием острой служебной необходимости и сопровождается незамедлительным звонком руководству.

В ГИБДД отмечают безвыходность ситуации, поскольку отсутствие социальной защищенности, риск быть уволенным и негативный опыт коллег в борьбе с "привилегированными" авто приводят к снижению мотивации сотрудников ГИБДД и росту количества нарушений на дорогах.

В качестве мер по противодействию инспекторы предлагают установить тотальное видеонаблюдение при общении с водителями с прямой передачей информации в интернет/единые базы данных. Кроме того, предлагается ввести санкции за попытку использования служебного положения нарушителем при общении с инспектором.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что совокупное количество "неприкасаемых" водителей сейчас исчисляется сотнями тысяч. При этом до 50% владельцев машин с "привилегированными" номерами демонстрируют свое превосходство на дорогах.