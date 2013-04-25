"РГ": Общение автоинспектора с водителем будет записано

Фото: ИТАР-ТАСС

Общение инспекторов дорожно-патрульной службы должно проходить в зоне видимости видеорегистратора, установленного в патрульной машине. Такое указание дал начальник столичного ГИБДД Александр Ильин.

Для этого все автомобили ДПС, а их в столице более 1 700, уже оборудованы специальными видеорегистраторами, пишет "Российская газета". Эти приборы снимают происходящее не только снаружи автомобиля, но и внутри салона.

Ожидается, что это исключит возможность "договориться" с инспектором за наличные и на месте. Для борьбы с коррупцией на дорогах, по решению Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, оснащение подобными регистраторами машин ДПС началось во всех регионах. В Москве этот проект уже реализован полностью.

Видеорегистратор должен постоянно работать - его нельзя выключать. Если водитель, попавшийся за нарушение, увидел, что прибор не работает, он может пожаловаться. Инспекторов-нарушителей ждет дисциплинарное взыскание.

Как пишет издание, памяти флеш-карты хватает более чем на сутки при непрерывной работе регистратора. Она выдается, когда экипаж заступает на дежурство, а по окончании работы сдается дежурному. В случае жалобы на инспектора или при возникновении конфликта в любой момент можно просмотреть видеозапись.

Кроме того, системами видеонаблюдения сейчас оборудуются и автомобили, на которых принимается экзамен по вождению. В случае возникновения конфликта, например, если кандидат в водители утверждает, что к нему придираются, всегда можно поднять аудио- и видеозаписи и проверить, что было на самом деле. Там, где эти системы уже внедрены, выросло качество подготовки водителей в автошколах.

Ранее сообщалось о том, что видеозаписи с регистраторов, установленных в учебных автомобилях ГИБДД, будут транслировать в интернете. Посмотреть онлайн на то, как проходит практический экзамен, можно будет в экзаменационных подразделениях, а также на официальных сайтах органов управления Госавтоинспекции по субъектам России.

