24 мая 2013, 18:55

Безопасность

ГИБДД закрыла движение на 23-м километре Малого Московского кольца

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковная Госавтоинспекция закрыла движение на 23-м километре Малого Московского кольца.

Такие меры приняты в связи с тем, что "в результате обильных дождевых осадков произошел подмыв основания дороги с последующим обрушением проезжей части", - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Инспекторы обращаются ко всем автолюбителям с просьбой заранее выбирать маршруты объезда.

Объезд аварийного участка возможен через Звенигород по Нахабинскому шоссе в направлении поселка Тучково Рузского района и по Новорижскому шоссе.

Сроки восстановления дорожного полотна не называются.

ГИБДД ограничение движения провал грунта ММК чп мо

Главное

