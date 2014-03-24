Рейд "ГИБДД в защиту детей" пройдет в Москве во время школьных каникул

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время весенних школьных каникул столичная Госавтоинспекция проведет серию рейдов, направленных на профилактику безопасности на дорогах.

Как сообщает пресс-служба МВД, в столице пройдет акция "ГИБДД в защиту детей": инспекторы проведут в школах уроки безопасности, где напомнят учащимся об основах поведения на дороге.

Взрослым на родительских собраниях сотрудники ГАИ разъяснят правила перевозки детей в машине и необходимость использования светоотражающих элементов. Кроме того, на дежурство вместе с инспекторами выйдут дружинники.

Особое внимание в ГИБДД уделят маршрутам движения автомобилей и местам их стоянки в местах скопления школьников, а также состоянию переходов, разметки и светофоров.