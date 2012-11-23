Звезды сдадут экзамен на управление автомобилем

Фото: ИТАР-ТАСС

Звездный автопробег пройдет по улицам столицы 24 ноября. В нем примут участие актеры, спортсмены, политики и звезды шоу-бизнеса.

Автопробег стартует в 13.00 на Волоколамском шоссе, 95 и пройдет по дорогам Москвы и Подмосковья с промежуточным финишем на Новоясеневском проспекте, д.3А-2. Здесь сотрудники ГИБДД примут у знаменитостей экзамен на вождение и проведут интерактивный тест на знание правил дорожного движения.

Финиширует звездный пробег в 16.30 на Новорязанском шоссе, д.1, после чего участников и гостей будет ждать концертная программа.

В автопробеге примут участие: Антон Зорькин, Светлана Разина, Прохор Шаляпин, Иван Кокорин, Игорь Гуляев и другие известные люди.