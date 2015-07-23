Россиян защитят от покупки залоговых автомобилей

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Сотрудников ГИБДД при снятии автомобиля с учета обяжут проверять, не находится ли он в залоге у банка. Такую поправку в административный регламент МВД просит внести Ассоциация региональных банков России.

Это позволит избежать мошенничества при покупке машины, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" член Общественного совета при департаменте природопользования и депутат Госдумы Максим Шингаркин.

"Сейчас в большинстве случаев автомобиль снимает с учета продавец, но такое право есть и у покупателя. К сожалению, зачастую добросовестные покупатели оказываются в сложных ситуациях, когда выясняется, что купленный автомобиль находился в залоге.

Перед покупкой машины нужно зайти в базу данных федеральной нотариальной палаты, чтобы узнать, не находиться ли автомобиль в залоге. Этим пользуются мошенники. Автомобиль берут в кредит и перепродают его, делают деньги из воздуха", – пояснил он.

Как пишут "Известия", инспекторы должны будут искать машину, которую просят снять с учета, в едином залоговом реестре нотариата. Если в нем обнаружится запись о залоговом обременении, а письменного согласия банка на продажу автомобиля у продавца не будет, ему откажут в снятии машины с учета.

Отметим, по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процента. Продано 641933 автомобиля против более одного миллиона автомобилей за аналогичный период прошлого года.

С января по май 2015 года, лидерство на рынке удерживает группа компаний АВТОВАЗ–Renault–Nissan, реализовавшая за 5 месяцев 2015 года 220,8 тысячи автомобилей. Однако, несмотря на первое место в десятке лучших, группа потеряла 30,3 процента продаж, по сравнению с первыми пятью месяцами 2014 года. Ее доля рынка составила 34,4 процента.

На втором месте – Hyundai–KIA с объемом продаж 129,4 тысячи автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, группе компаний удалось реализовать на 13,6 процента меньше машин.

На третьем – группа Volkswagen, продавшая 66,4 тысячи авто. При этом именно у нее из тройки лидеров самый высокий процент снижения объемов продаж – 40,7 процента.