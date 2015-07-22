Власти могут запретить ввоз машин по доверенности

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

В России могут запретить ввоз машин по генеральной доверенности. Об этом m24.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак. По словам депутата, нерастаможенные автомобили, которые таким образом попадают на внутренний рынок страны, не соответствуют экологическим стандартам и не отвечают требованиям безопасности. Госдума рассмотрит инициативу осенью.

"Нерастаможенные машины стоят значительно дешевле, что нарушает принципы честной конкуренции в этой сфере. Мы должны сохранить условия приобретения автомобиля одинаковыми для всех участников рынка", - заявил Михаил Брячак.

В осенней сессии Госдума может отменить схему временного ввоза автомобилей в Россию. По словам парламентария, эта мера должна защитить как внутренний рынок страны, так и потребителей. Автомобили, поступающие на территорию России в обход таможенных процедур, могут угрожать жизни и здоровью водителя и его пассажиров. "Как правило, сюда передаются машины, которые несут в себе не только экологическую угрозу, но и угрозу безопасности дорожного движения", - пояснил он.

Брячак подчеркнул, что пошлины на ввоз автомобилей остаются общемировой практикой. "Внутри Евросоюза таможенных барьеров нет, но если ввозить автомобиль из третьих стран, придется оплатить пошлину. Очень жесткие автомобильные регуляторы в Японии. Там таможенные сбор на иномарку может достигать 80% ее стоимости", - заявил депутат.

Пресс-секретарь ГИБДД РФ Антон Белан не смог оперативно прокомментировать m24.ru инициативу законодателей.

Сегодня граждане РФ могут приобретать автомобили за рубежом. Однако на въезде в страну машину нужно будет растаможить. Для этого необходимо оплатить утилизационный сбор, комиссию за таможенное оформление и единую таможенную ставку. Эта ставка зависит от возраста машины, объема двигателя и установленного оборудования. Например, таможенные пошлины на немецкую малолитражку возрастом до пяти лет могут составлять от ста тысяч рублей и выше. Чем старше машина – тем процедура дороже. Законодательство предусматривает и упрощенный вариант, то есть временный ввоз. На автомобиле остаются номерные знаки той страны, в которой он зарегистрирован, и платить пошлину за такую машину не надо.



Ездить на автомобиле, не прошедшем процедуру растаможивания, можно по территории России не более полугода, отмечает генеральный директор компании "Адвока-Т" Андрей Воронин.

"Спустя 6 месяцев необходимо либо вывезти такой автомобиль с территории страны, либо оформить надлежащим образом. Водители из Белоруссии и Казахстана вправе свободно передвигаться по территории России со своими государственными номерами", - пояснил он.

Процедура временного ввоза позволяет получить машину по более привлекательной цене. Покупатель платит владельцу сумму, которая значительно ниже рыночной стоимости автомобиля, а взамен получает генеральную доверенность, по которой и ездит. Однако такой схемой часто пользуются мошенники, отмечает член координационного совета общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Александр Холодов.

"Это один из популярных способов легализации угнанных автомобилей. Это происходит так: делают поддельные документы и номера другого государства, а потом продают машину по доверенности. И покупатель не может проверить законность такой сделки", - подчеркивает эксперт.

Но даже если с юридической точки зрения все чисто, покупателя ожидают другие подводные камни, которые могут стоить жизни. Президент ассоциации российских автодилеров Владимир Моженков рассказал, что нерастаможенные машины, зачастую, собраны из запчастей нескольких автомобилей, попавших в ДТП. По его словам, эта схема была налажена еще в девяностых годах, и работает до сих пор.

"Берут два "перевертыша" [машина, которая в результате аварии перевернулась на бок или на крышу. – m24.ru], соединяют их, маскируют швы. Затем делают документы и переправляют в Россию в надежде, что человек не разберется и купит. А когда узнает, будет поздно", - пояснил дилер.

Напомним, в марте 2015 года вступило в силу постановление правительства России, согласно которому иностранцы должны вносить залог в размере таможенной пошлины за временный ввоз на территорию страны второго автомобиля.