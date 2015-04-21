Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2015, 12:12

Безопасность

Пользователи "Активного гражданина" оценят сервис электронной записи в ГИБДД

Фото: M24.ru

Пользователи столичного онлайн-референдума оценят электронную запись в ГИБДД на портале госуслуг. Соответствующий опрос стартовал в "Активном гражданине".

Для записи в Госавтоинспекцию достаточно заполнить заявление на портале. Система автоматически посчитает размер пошлины, а пользователь сможет выбрать удобные для него часы посещения.

Ссылки по теме


"Активным гражданам" предлагают пять вариантов ответа:

  • "Да, это удобно, экономит время";
  • "Нет, предпочитаю лично прийти в ГИБДД";
  • "Я уже воспользовался, и это удобно";
  • "Затрудняюсь ответить";
  • "У меня нет автомобиля и я не собираюсь его приобретать".

Некоторые пользователи отмечают, что раньше такая возможность была только на федеральном портале госуслуг, но для удобства ее сделали и на городском.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

"Активный гражданин": итоги работы за 2014 год

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
ГИБДД опросы связь портал госуслуг Активный гражданин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика