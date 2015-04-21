Пользователи "Активного гражданина" оценят сервис электронной записи в ГИБДД

Фото: M24.ru

Пользователи столичного онлайн-референдума оценят электронную запись в ГИБДД на портале госуслуг. Соответствующий опрос стартовал в "Активном гражданине".

Для записи в Госавтоинспекцию достаточно заполнить заявление на портале. Система автоматически посчитает размер пошлины, а пользователь сможет выбрать удобные для него часы посещения.

"Активным гражданам" предлагают пять вариантов ответа:



"Да, это удобно, экономит время";

"Нет, предпочитаю лично прийти в ГИБДД";

"Я уже воспользовался, и это удобно";

"Затрудняюсь ответить";

"У меня нет автомобиля и я не собираюсь его приобретать".

Некоторые пользователи отмечают, что раньше такая возможность была только на федеральном портале госуслуг, но для удобства ее сделали и на городском.