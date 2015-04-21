Пользователи "Активного гражданина" оценят сервис электронной записи в ГИБДД

Фото: M24.ru
Пользователи столичного онлайн-референдума оценят электронную запись в ГИБДД на портале госуслуг. Соответствующий опрос стартовал в "Активном гражданине".
Для записи в Госавтоинспекцию достаточно заполнить заявление на портале. Система автоматически посчитает размер пошлины, а пользователь сможет выбрать удобные для него часы посещения.
"Активным гражданам" предлагают пять вариантов ответа:
- "Да, это удобно, экономит время";
- "Нет, предпочитаю лично прийти в ГИБДД";
- "Я уже воспользовался, и это удобно";
- "Затрудняюсь ответить";
- "У меня нет автомобиля и я не собираюсь его приобретать".
Некоторые пользователи отмечают, что раньше такая возможность была только на федеральном портале госуслуг, но для удобства ее сделали и на городском.
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ