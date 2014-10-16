Второй за сутки водитель помешал эвакуации собственного автомобиля

Фото: Агентство "Москва"

В Москве уже второй водитель за прошедшие сутки предотвратил эвакуацию своего автомобиля, сообщает Агентство "Москва".

Машина вместе с сидящим внутри автовладельцем была снята с эвакуатора.

"Меня вовремя предупредили, что машину эвакуируют и, не чувствуя за собой вины, я просто преградил путь эвакуатору и когда ситуация стала складываться таким образом, что машина не уедет, я попросил разрешения залезть внутрь автомобиля, чтобы не мерзнуть под дождем", - рассказал агентству автомобилист.

Напомним, накануне водитель погруженного на эвакуатор автомобиля Mazda успел проникнуть в салон. В результате эвакуатор не мог начать движение, поскольку по закону вывозить на штрафстоянку машину, в которой находится человек. Мужчина покинул свой автомобиль лишь спустя 22 часа. Инцидент произошел на дублере Профсоюзной улицы.

"Вечер": Помешавшему эвакуации своего авто водителю выписали штраф

Водитель Mazda рассказал, что остановился под запрещающим знаком и готов оплатить штраф, но эвакуацию считает незаконной и оплачивать не будет.

Отметим, что это не первый случай оригинальной "защиты" своего автомобиля от эвакуации. Так, в июле этого года владелец Ferrari, припаркованного в неположенном месте, вместе с друзьями устроил настоящую погоню на втором автомобиле за уже уехавшим эвакуатором. При этом по ходу погони владелец иномарки несколько раз нарушил правила дорожного движения. Однако догнать эвакуатор он все-таки не смог.

А в Туле автолюбительница попыталась растопить сердца работников эвакуатора стриптизом. Сначала девушка сняла с себя брюки. Этого оказалось недостаточно, чтобы машину вернули на место. Тогда в ход пошли более эффектные приемы - топлесс и танцы возле эвакуатора в обнаженном виде. Однако от штрафа и эвакуации автомобиля девушку это все равно не спасло.