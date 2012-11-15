Форма поиска по сайту

15 ноября 2012, 08:42

Безопасность

Доверенность на управление автомобилем отменят с января 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство РФ поддержало предложение комитета Госдумы об отмене доверенностей на управление транспортными средствами. С января следующего года водителям будет достаточно предъявить сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации автомобиля.

МВД согласно вычеркнуть из правил дорожного движения пункт об обязанности автомобилистов иметь при себе документ, подтверждающий право владения и управления машиной, который также необходимо предъявлять по требованию дорожных полицейских.

По словам депутата Вячеслава Лысакова, документ на внесение в ПДД соответствующих изменений уже подписан.

"Я целый год вел рабочую переписку с премьером и Минюстом. Сейчас получено положительное решение правительства, и мы, депутаты, уже после его обнародования будем вносить поправки в КоАП, которые будут исключать наказание за отсутствие доверенности. Вступить в силу они могут уже после Нового года", - сообщил Лысаков "Известиям".

Также собеседник издания отметил, что депутаты могут принять изменения сразу в трех чтениях в период осенней сессии.

Напомним, что протокол об отмене рукописных доверенностей на право управления авто был принят на заседании Госдумы 26 сентября.

