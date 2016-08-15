Фиксировать нарушения ПДД можно будет с помощью смартфонов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Фиксировать нарушения правил дорожного движения в будущем разрешат с помощью специального приложения в мобильных телефонах, сообщает телеканал "Москва 24".
Больше не нужно будет вызывать на место сотрудника ГИБДД, чтобы он составил протокол об административном правонарушении. Достаточно предоставить материалы фото- и видеосъемки, сделанные в этом приложении, с указанием времени и координат съемки.
Гражданин, предоставляющий данные материалы, должен быть зарегистрирован на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Соответствующий законопроект разработало МВД. В настоящее время он проходит процедуру общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Позже будет определен список нарушений правил дорожного движения и разработано мобильное приложение.