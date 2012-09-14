Машину не поставят на учет без штампа об утилизационном сборе

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская Госавтоинспекция будет ставить транспорт на учет только при наличии отметки об утилизационном сборе в паспорте (ПТС) автомобиля.

"При проведении регистрационных действий с транспортными средствами категорий В, С и D, на которые ПТС выданы начиная с 1 сентября 2012 года таможенными органами или организациями-изготовителями транспортных средств, сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за наличием в графе "Особые отметки" данных об уплате утилизационного сбора или его неуплате", - цитирует "Интерфакс" слова начальника Управления ГУОБДД МВД РФ Александра Борисова.

Отметки об уплате утилизационного сбора обязательно должны быть заверены подписью чиновника, печатью организации-изготовителя или личной номерной печатью сотрудника таможни, выдавшего ПТС, добавил Александр Борисов.

Напомним, утилизационные сборы на новые и подержанные транспортные средства ввели в России с 1 сентября 2012 года в связи со вступлением в ВТО. Размер сбора будет проводиться на основании базовой ставки в 20 тысяч рублей для легкового автомобиля и в 150 тысяч для грузового транспорта.

Оплатить налог можно как при таможенном оформлении автомобилей, так и в любом банке. За авто, произведенное на территории России, пошлину платить не придется, если производители машины предоставят государству гарантии безопасной переработки средства передвижения.