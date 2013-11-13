"Яндекс.Деньги" научились заполнять квитанции ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

Платежная система "Яндекс.Деньги" теперь может получать от ГИБДД данные о штрафах и заполнять часть квитанции в автоматическом режиме.

Как сообщает портал Digit.ru, с 13 ноября портал ГИБДД в режиме реального времени будет передавать информацию о начисленных штрафах сервису "Яндекс.Деньги".

Эти данные будут содержать дату и номер постановления, сумму штрафа, идентификатор УИН и реквизиты подразделения ГИБДД. Водителю, после того как он выберет способ оплаты штрафа через платежную систему "Яндекса", останется лишь внести личные данные и адрес проживания.

Таким образом, "Яндекс.Деньги" стали первым сервисом онлайн-платежей, который стал принимать данные с портала ГИБДД для оплаты штрафов.

Оплачивать эти штрафы могут как анонимные, так и идентифицированные пользователи "Яндекс.Денег", причем без комиссии. Электронная квитанция будет сохранена в истории транзакций пользователя, и эту квитанцию можно будет распечатать.