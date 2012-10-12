ГИБДД не будет делиться данными о сделках по продаже авто с налоговой

Фото: ИТАР-ТАСС

ГИБДД не будет предоставлять информацию о суммах сделок по купле-продажи автомобиля в налоговые органы. Ведомство поспешило опровергнуть информацию, появившуюся вчера в некоторых СМИ.

По сообщению пресс-службы ГИБДД, 11 октября в Федеральной налоговой службе состоялось совещание с участием представителей ГИБДД. Речь шла о расширении сотрудничества между двумя ведомствами.

В частности, планируется, что передаваемая в налоговые органы информация может быть дополнена информацией о сделках купли-продажи транспортных средств. В настоящий момент налоговое ведомство получает такую информацию от участников сделки или их доверенных лиц.

ГИБДД опровергает сведения о том, что в информации, отправляемой в налоговую, будет раскрывать сумма сделок о купле-продаже автомобилей. Напомним, накануне информация о том, что ГИБДД планирует "делиться" информацией о сумме сделок по купле-продаже машин, появилась в ряде СМИ.