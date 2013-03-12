"Дуть в трубочку" можно только в присутствии понятых - автоюрист

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Предложение сотрудника ГИБДД "дунуть в трубочку" должно сопровождаться составлением протокола при участии понятых. При этом водитель должен быть отстранен от управления транспортом, а в протоколе должны быть указаны внешние признаки опьянения. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал автоюрист Сергей Радько.

"Любое предложение "дунуть в трубочку" должно сопровождаться отстранением от управления и составлением протокола с участием понятых", - пояснил эксперт.

Внешние признаки опьянения прописаны в постановлении Правительства РФ № 475. Пять признаков - запах алкоголя изо рта, поведение не соответствующее обстановке, резкое изменение окраски кожных покровов лица, нарушение речи и неустойчивость позы. Эти признаки являются законным основанием полагать, что водитель находится в состоянии опьянения.

"Ели есть признаки опьянения, сначала оставляется протокол об отстранении от управления, затем проводится освидетельствование на месте". – рассказал Радько

На медицинское освидетельствование к врачу, будь то стационар или передвижной пункт, водитель может быть направлен только после предварительного исследования на приборе.

"В присутствии понятых, с использованием прибора, который записывает все на бумажный носитель. Только после этого решается вопрос о направлении к врачу. – пояснил юрист, - Причем не только в стационар, но и в стоящий рядом передвижной пункт".

Стоит отметить, что отказ от медицинского освидетельствования карается лишением прав на тот же срок, что и управление в нетрезвом виде. А вот за отказ от прохождения освидетельствования на месте наказания нет, хотя такая обязанность закреплена за водителем в ПДД.

Напомним, Госавтоинспекция приступила к масштабным рейдам по выявлению пьяных водителей. Совместные наряды сотрудников ГИБДД, медиков и других профильных служб проводят так называемые "сплошные" проверки автомобилистов.