11 июля 2016, 12:15

Безопасность

ГИБДД и "Единая Россия" решили легализовать тюнинг

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве создадут рабочую группу для обсуждения проблем и легализации тюнинга автомобилей. Ее создадут совместно со столичным управлением ГИБДД по инициативе депутата Госдумы Анатолия Выборного из "Единой России", сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Члены рабочей группы будут прорабатывать вопросы, направленные на изменение технических регламентов и действующего законодательства. В группу войдут наиболее активные участники рынка тюнинг-бизнеса, жители Москвы, сотрудники столичного управления ГИБДД, эксперты центра технической экспертизы научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.

По словам заместителя начальника столичного управления ГИБДД ГУ МВД России Алексея Диокина, группа будет работать над вопросами легализации тюнинга.

Ранее на сайте "Российской общественной инициативы" был открыт сбор подписей под требованием упростить правила переоборудования машин. Автовладельцы недовольны тем, что их штрафуют и запрещают эксплуатировать машины.

