Электронную очередь внедрят во всех отделениях ГИБДД Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены до конца года оборудовать все городские отделения ГИБДД электронной очередью, сообщил глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

В настоящее время такую услугу предоставляют 17 подразделений ГИБДД. "До конца года мы оборудуем все 30 подразделений", - отметил он на заседании правительства Москвы.

По словам Ермолаева, электронная очередь помогла снизить время ожидание в подразделениях ГИБДД до 10 минут.

Всего электронной очередью в подразделениях ГИБДД по Москве воспользовались около 300 тысяч человек.

Кроме того, порядка 140 тысяч водителей проинформированы о штрафах ГИБДД через личный кабинет на московском портале госуслуг. Глава департамента добавил, что на улицах Москвы работает около 140 тысяч камер, следящих за безопасностью. В частности, более 122 тысяч камер установлены для дворового, придомового и подъездного видеонаблюдения, более 1,7 тысяч установлены в местах массового скопления людей, и около 6 тысяч - в школах.