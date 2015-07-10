За дорожные "знаки-оборотни" в Марфине взялись активисты

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

История с дорожными "знаками-оборотнями", появившимися на днях в жилом комплексе в Марфине получила продолжение.

Дорожные знаки с "перевернутыми цветами" находятся между улицами Кашенкин Луг и Академика Комарова. Знаки не соответствующие ГОСТу вводят в заблуждение водителей. Однако демонтировать их не спешат.

"Мы ждем предписания о демонтаже из ГИБДД. Сейчас они собирают пакет документов. Как получим их, сразу демонтируем", – приводит слова инженера ГБУ "Жилищник района Марфино" Андрея Цвыря районная интернет-газета.

Тем не менее, пока документы собирают, некоторые жители района уже действуют. Как сообщается, нестандартные дорожные знаки по ночам спиливают активисты.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил m24.ru, что марфинским "оборотням" предстоит уже не первый демонтаж. "Уже раза два спиливали такие знаки в этом жилом комплексе. Через некоторое время они снова возникают", – отметил собеседник.

По его словам, "оборотней" демонтируют потому, что на территории города запрещено устанавливать дорожные знаки не соответствующие ГОСТу.

Отметим, в столице периодически возникают странные дорожные знаки. Например в 2012 году на Патриарших прудах неизвестные повесили таблички "Запрещено разговаривать с неизвестными". А в 2014 году под знаками 3.27 и 3.28 появились юмористические подписи.

Таблички гласили: "Здесь парковки нет. И остановки тоже. Даже на минуточку. Даже на секундочку." Последние, впрочем, поставили специалисты Москоского паркинга, чтобы разрядить атмосферу во время ввода зоны платной парковки.