Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля 2015, 19:16

Безопасность

За дорожные "знаки-оборотни" в Марфине взялись активисты

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

История с дорожными "знаками-оборотнями", появившимися на днях в жилом комплексе в Марфине получила продолжение.

Дорожные знаки с "перевернутыми цветами" находятся между улицами Кашенкин Луг и Академика Комарова. Знаки не соответствующие ГОСТу вводят в заблуждение водителей. Однако демонтировать их не спешат.

"Мы ждем предписания о демонтаже из ГИБДД. Сейчас они собирают пакет документов. Как получим их, сразу демонтируем", – приводит слова инженера ГБУ "Жилищник района Марфино" Андрея Цвыря районная интернет-газета.

Тем не менее, пока документы собирают, некоторые жители района уже действуют. Как сообщается, нестандартные дорожные знаки по ночам спиливают активисты.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил m24.ru, что марфинским "оборотням" предстоит уже не первый демонтаж. "Уже раза два спиливали такие знаки в этом жилом комплексе. Через некоторое время они снова возникают", – отметил собеседник.

Ссылки по теме


По его словам, "оборотней" демонтируют потому, что на территории города запрещено устанавливать дорожные знаки не соответствующие ГОСТу.

Отметим, в столице периодически возникают странные дорожные знаки. Например в 2012 году на Патриарших прудах неизвестные повесили таблички "Запрещено разговаривать с неизвестными". А в 2014 году под знаками 3.27 и 3.28 появились юмористические подписи.

Таблички гласили: "Здесь парковки нет. И остановки тоже. Даже на минуточку. Даже на секундочку." Последние, впрочем, поставили специалисты Москоского паркинга, чтобы разрядить атмосферу во время ввода зоны платной парковки.

ГИБДД улицы Марфино дорожные знаки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика