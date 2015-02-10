Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Связь

10 февраля, 19:07

Планшеты "Мобильный инспектор" сократили время оформления ДТП

ГИБДД Артем Ермолаев связь Мобильный инспектор

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Комплекс "Мобильный инспектор", которым пользуются сотрудники столичного управления ГИБДД, сократил время оформления ДТП на 30-40%, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

"Это не просто цифры. Это время, за которое инспектор все оформляет, и, соответственно, он быстрее приезжает в другое место. Быстрее приезжает, быстрее отпускает, быстрее рассасывается пробка. То есть это в первую очередь временной интервал.

Второй момент, это возможность быстрее коммуницировать с водителями и быстрее решать вопросы по оплате того же самого штрафа", - рассказал Ермолаев.

Способы оформления ДТП

Комплекс "Мобильный инспектор" представляет собой мобильное рабочее место (планшет) сотрудника Госавтоинспекции, подключенное к выделенному каналу связи, мобильный принтер и специальное программное обеспечение.

Всего около 2 тысяч планшетов, оснащенных программой "Мобильный инспектор", выдали столичным инспекторам в прошлом году.

Ссылки по теме

Сотрудникам ГИБДД выдают планшеты на платформе Android, оснащенные двумя камерами, диктофоном и подключенные к мобильному принтеру. Это позволяет инспекторам "пробивать" по базам информацию о водителях и автомобилях, составлять и распечатывать протоколы. Пилотная эксплуатация "Мобильного инспектора" показала, что программа может сократить время оформления ДТП с 1 часа до 30 минут, протокола о правонарушении – с 30 до 15 минут.

С помощью планшетов инспекторы ДПС также имеют возможность проверять пропуска грузовиков и лицензии такси, получать оперативные сообщения из дежурной части, использовать справочную информацию - то есть "освежать" в памяти правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать