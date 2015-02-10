Планшеты "Мобильный инспектор" сократили время оформления ДТП

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Комплекс "Мобильный инспектор", которым пользуются сотрудники столичного управления ГИБДД, сократил время оформления ДТП на 30-40%, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

"Это не просто цифры. Это время, за которое инспектор все оформляет, и, соответственно, он быстрее приезжает в другое место. Быстрее приезжает, быстрее отпускает, быстрее рассасывается пробка. То есть это в первую очередь временной интервал.

Второй момент, это возможность быстрее коммуницировать с водителями и быстрее решать вопросы по оплате того же самого штрафа", - рассказал Ермолаев.

Способы оформления ДТП

Комплекс "Мобильный инспектор" представляет собой мобильное рабочее место (планшет) сотрудника Госавтоинспекции, подключенное к выделенному каналу связи, мобильный принтер и специальное программное обеспечение.

Всего около 2 тысяч планшетов, оснащенных программой "Мобильный инспектор", выдали столичным инспекторам в прошлом году.

Сотрудникам ГИБДД выдают планшеты на платформе Android, оснащенные двумя камерами, диктофоном и подключенные к мобильному принтеру. Это позволяет инспекторам "пробивать" по базам информацию о водителях и автомобилях, составлять и распечатывать протоколы. Пилотная эксплуатация "Мобильного инспектора" показала, что программа может сократить время оформления ДТП с 1 часа до 30 минут, протокола о правонарушении – с 30 до 15 минут.

С помощью планшетов инспекторы ДПС также имеют возможность проверять пропуска грузовиков и лицензии такси, получать оперативные сообщения из дежурной части, использовать справочную информацию - то есть "освежать" в памяти правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).