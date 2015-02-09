Сотрудников ГИБДД обяжут детально описывать подробности аварий

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Сотрудников ГИБДД обяжут детально описывать все подробности аварий. Полицейским придется указывать не только место аварии, но и образование, семейное положение и социальные характеристики участников ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России.

Министерство внутренних дел разработало проект соответствующего приказа. В настоящее время он проходит процедуру общественного обсуждения на портале о разработке нормативных правовых актов.

По мнению специалистов ГИБДД, новые правила позволят детально анализировать причины возникновения аварий и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности движения на любых трассах.

Для этого полицейские соберут данные о возрасте, поле, регионе регистрации, водительском стаже и времени, проведенном за рулем участниками ДТП. В статистику войдут и сведения о месте получения водительского удостоверения. В случае, если какая-либо автошкола слишком "проштрафится", в ее отношении могут провести проверку.

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Координаты места аварии будут определять по системе ГЛОНАСС или GPS. На основании статистики полицейские выяснят, какие участки дорог являются наиболее аварийными.

Все выявленные нарушения правил дорожного движения при авариях будут делить на две группы: повлекшие за собой ДТП или сопутствующие ему.

Также полицейские намерены фиксировать качество работы экстренных служб и записывать сроки прибытия подразделений МЧС и бригад "скорой помощи" на места ДТП.

Отметим, что на российских дорогах за 11 месяцев прошлого года произошло почти 186 тысяч аварий, что на 1% меньше показателя 2013 года.